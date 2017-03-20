Депутат маслихата избил своего коллегу в ЮКО
Участники громкого скандала — уважаемые и влиятельные люди Тулькубасского района
Участники громкого скандала — уважаемые и влиятельные люди Тулькубасского района
Днем 17 марта в районную больницу карета скорой медицинской помощи доставила депутата районного маслихата — директор заповедника
— Я сбежал оттуда сразу после первого созыва. Я тоже бывший депутат. Не буду скрывать, Менлибеков мне друг. И знаю я его как глубоко порядочного человека. Сейчас для меня важно психологическое состояние моего пациента. Никого он не принимает.
Даже свою семью, — рассказал врач. Со слов медика, 62-летний депутат получил один удар, но очень сильный. — Удар был один.
Но, скажу я вам, удар как у Головкина. По протоколу известное лицо его ударило. А там вы уже сами… Диагноз больного — закрытая
Учитывая серьезность травмы и его возраст, мужчине требуется длительное лечение.
Состояние больных средней тяжести. Второй тоже госпитализирован. С сердечным приступом. У него ишемическая болезнь сердца.
И на фоне стресса он поступил к нам. Ну нам не важно кем они являются. У него нарушение ритма сердцебиения. 7−8 дней необходима медицинская помощь.
Целый день их допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Поэтому относитесь с пониманием, они не хотят чтобы их беспокоили сейчас, — отметил главный врач Тулькубасской районной больницы Махамбет Бейсеуов. Правоохранительные органы пока не спешат давать комментарии по этому делу.
Прокуратура также отказалась комментировать. В ДВД ЮКО сообщили, что по факту начато досудебное расследование. — 17, 18 марта в Тулькубасское РОВД поступило обращение от двух местных жителей, 1955 г.р., в отношении друг друга. Данное заявление зарегистрировано в ЕРДР отдела полиции. По статье 107 части 1 УК РК начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, — сообщила
В аппарате акима Тулькубасского района сообщили, что не распологают
Коллеги характеризуют его как исключительно положительного и порядочного человека. А вот репутация у господина Утепбая Маткаримова оставляет желать лучшего. Бывший полицейский несколько лет назад перешел во власть. Стал заместителем акима Тулькубасского района. И, как стало известно от источников, имя чиновника не раз фигурировало в скандальных историях.
Сама драка произошла в кабинете секретаря районного маслихата Утепбая Маткаримова. Очевидцами инцидента стали 6−7 депутатов районного маслихата. Ссора депутатов произошла
Тогда во время застолья между бизнесменом и акимом района произошел конфликт. Бутылкой по голове получил аким Шардаринского района Арман Абдуллаев. Инцидент закончился для акима рассечением брови, а позже и увольнением. Позже стало известно, что секретарь маслихата ЮКО Камытбек Айтуреев неожиданно написал заявление об увольнение. Депутаты единоглассно одобрили его решение. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Депутат находится в розыске. По информации источников, виновник скандала секретарь маслихата ЮКО Камытбек Айтуреев сейчас живет заграницей. Судьба бизнесмена, который ударил акима района бутылкой по голове, неизвестна. Правохранительные органы умальчивают про этот случай.