Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
США с помпой высадились в Сирии для устрашения России – СМИ
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
13:37 (мск), источник: 365info.kz

Депутат маслихата избил своего коллегу в ЮКО

Участники громкого скандала — уважаемые и влиятельные люди Тулькубасского района Южно-Казахстанской области.

Источник: 365info.kz

Экс-замакима, а ныне секретать районного маслихата Утепбай Маткаримов уложил своего коллегу на больничную койку. Позже сам тоже поступил с сердечным приступом в ту же больницу. Драка двух депутатов произошла прямо в здании акимата.

Днем 17 марта в районную больницу карета скорой медицинской помощи доставила депутата районного маслихата — директор заповедника Аксу-Жабаглы Айтбек Менлибеков был избит. Пациента не узнал сразу и заведующий отделением травматологии Куаныш Нурлыбаев. Он же друг и бывший коллега.

— Я сбежал оттуда сразу после первого созыва. Я тоже бывший депутат. Не буду скрывать, Менлибеков мне друг. И знаю я его как глубоко порядочного человека. Сейчас для меня важно психологическое состояние моего пациента. Никого он не принимает.

Даже свою семью, — рассказал врач. Со слов медика, 62-летний депутат получил один удар, но очень сильный. — Удар был один.

Но, скажу я вам, удар как у Головкина. По протоколу известное лицо его ударило. А там вы уже сами… Диагноз больного — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, параорбитальная гематома слева, закрытый перелом скулы, контузия левого глаза, — сообщил Куаныш Нурлыбаев. У пациента скачет давление, сильные головокружения, левый глаз не видит.

Учитывая серьезность травмы и его возраст, мужчине требуется длительное лечение. Экс-замакима Тулькубасского района в тот же день тоже поступил в эту же больницу. Бригада «скорой помощи» доставила его с сердечным приступом. Лежит секретарь районного маслихата Утепбай Маткаримов этажом ниже в отделении терапии. — Первый пациент лежит в травматологии.

Состояние больных средней тяжести. Второй тоже госпитализирован. С сердечным приступом. У него ишемическая болезнь сердца.

И на фоне стресса он поступил к нам. Ну нам не важно кем они являются. У него нарушение ритма сердцебиения. 7−8 дней необходима медицинская помощь.

Читайте также
В Алматы владельцы автостоянок разрушают машины

Целый день их допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Поэтому относитесь с пониманием, они не хотят чтобы их беспокоили сейчас, — отметил главный врач Тулькубасской районной больницы Махамбет Бейсеуов. Правоохранительные органы пока не спешат давать комментарии по этому делу.

Прокуратура также отказалась комментировать. В ДВД ЮКО сообщили, что по факту начато досудебное расследование. — 17, 18 марта в Тулькубасское РОВД поступило обращение от двух местных жителей, 1955 г.р., в отношении друг друга. Данное заявление зарегистрировано в ЕРДР отдела полиции. По статье 107 части 1 УК РК начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, — сообщила пресс-секретарь ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

В аппарате акима Тулькубасского района сообщили, что не распологают какой-либо информацией. Говорить о громком скандале в кулуарах акимата не спешат и депутаты. В приватной беседе большинство из них выразили поддержку Айтбеку Менлибекову.

Коллеги характеризуют его как исключительно положительного и порядочного человека. А вот репутация у господина Утепбая Маткаримова оставляет желать лучшего. Бывший полицейский несколько лет назад перешел во власть. Стал заместителем акима Тулькубасского района. И, как стало известно от источников, имя чиновника не раз фигурировало в скандальных историях.

Сама драка произошла в кабинете секретаря районного маслихата Утепбая Маткаримова. Очевидцами инцидента стали 6−7 депутатов районного маслихата. Ссора депутатов произошла из-за разногласий по результатам выборов акима села Темирбастау. Айтбек Менлибеков открыто высказал свое мнение секретарю. В ответ тот Маткаримов ударил оппонента. Похожий случай был в ЮКО в прошлом году.

Тогда во время застолья между бизнесменом и акимом района произошел конфликт. Бутылкой по голове получил аким Шардаринского района Арман Абдуллаев. Инцидент закончился для акима рассечением брови, а позже и увольнением. Позже стало известно, что секретарь маслихата ЮКО Камытбек Айтуреев неожиданно написал заявление об увольнение. Депутаты единоглассно одобрили его решение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Депутат находится в розыске. По информации источников, виновник скандала секретарь маслихата ЮКО Камытбек Айтуреев сейчас живет заграницей. Судьба бизнесмена, который ударил акима района бутылкой по голове, неизвестна. Правохранительные органы умальчивают про этот случай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые назначения: Президент показал, кто хозяин в стране—эксперт
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Назначен новый руководитель службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Силуанов: Курс рубля к доллару должен быть ниже на 10-12%
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь