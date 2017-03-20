Депутат маслихата избил своего коллегу в ЮКО

Экс-замакима, а ныне секретать районного маслихата Утепбай Маткаримов уложил своего коллегу на больничную койку. Позже сам тоже поступил с сердечным приступом в ту же больницу. Драка двух депутатов произошла прямо в здании акимата.

Днем 17 марта в районную больницу карета скорой медицинской помощи доставила депутата районного маслихата — директор заповедника Аксу-Жабаглы Айтбек Менлибеков был избит. Пациента не узнал сразу и заведующий отделением травматологии Куаныш Нурлыбаев. Он же друг и бывший коллега.



— Я сбежал оттуда сразу после первого созыва. Я тоже бывший депутат. Не буду скрывать, Менлибеков мне друг. И знаю я его как глубоко порядочного человека. Сейчас для меня важно психологическое состояние моего пациента. Никого он не принимает.



Даже свою семью, — рассказал врач. Со слов медика, 62-летний депутат получил один удар, но очень сильный. — Удар был один.



Но, скажу я вам, удар как у Головкина. По протоколу известное лицо его ударило. А там вы уже сами… Диагноз больного — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, параорбитальная гематома слева, закрытый перелом скулы, контузия левого глаза, — сообщил Куаныш Нурлыбаев. У пациента скачет давление, сильные головокружения, левый глаз не видит.



Учитывая серьезность травмы и его возраст, мужчине требуется длительное лечение. Экс-замакима Тулькубасского района в тот же день тоже поступил в эту же больницу. Бригада «скорой помощи» доставила его с сердечным приступом. Лежит секретарь районного маслихата Утепбай Маткаримов этажом ниже в отделении терапии. — Первый пациент лежит в травматологии.



Состояние больных средней тяжести. Второй тоже госпитализирован. С сердечным приступом. У него ишемическая болезнь сердца.



И на фоне стресса он поступил к нам. Ну нам не важно кем они являются. У него нарушение ритма сердцебиения. 7−8 дней необходима медицинская помощь.