Новосибирский коллектор 10 месяцев проведет в тюрьме за угрозы взорвать детсад

Напомним, 21 апреля обвиняемый житель Новосибирска, пытаясь получить долг с жительницы Петрозаводска, совершил 38 звонков в детский сад, где работала женщина, и угрожал совершением террористического акта в случае невыплаты 65 тысяч рублей по кредиту.

Из-за поступивших угроз все воспитанники и работники детсада были эвакуированы, но взрывное устройство обнаружено не было.

Полиция задержала коллектора из Новосибирска, его доставили в Петрозаводск, он был арестован.

Петрозаводский суд вынес приговор в отношении мужчины — он признан виновным в самоуправстве и ложном сообщении об акте терроризма. Эксколлектор проведет 10 месяцев в колонии поселения.