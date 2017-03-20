Следственный комитет подозревает и.о. руководителя «Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края» в коррупции
Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности руководителя краевого государственного бюджетного учреждения Пермского края, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).