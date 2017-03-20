Следственный комитет подозревает и.о. руководителя «Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края» в коррупции

Как сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю, в июне 2016 года от руководителя коммерческой организации чиновник через посредника получил взятку в виде ноутбука стоимостью более 100 тыс. руб. за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, в том числе за подписание актов приёмки выполненных работ, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

В настоящее время чиновник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным «Коммерсант-Прикамье», подозреваемым стал и.о. руководителя «Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Александр Демидов.