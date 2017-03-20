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13:43 (мск), источник: NewsKo

Следственный комитет подозревает и.о. руководителя «Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края» в коррупции

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности руководителя краевого государственного бюджетного учреждения Пермского края, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Как сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю, в июне 2016 года от руководителя коммерческой организации чиновник через посредника получил взятку в виде ноутбука стоимостью более 100 тыс. руб. за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, в том числе за подписание актов приёмки выполненных работ, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

В настоящее время чиновник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным «Коммерсант-Прикамье», подозреваемым стал и.о. руководителя «Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Александр Демидов.

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