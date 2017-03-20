Копейчанин в наушниках погиб под грузовым поездом
Парень не услышал сигнала об опасности.
Парень не услышал сигнала об опасности.
Житель Копейска, переходивший железнодорожные пути в наушниках, получил смертельные повреждение при наезде грузового состава, сообщают в
По данным полицейских, 18 марта 18-летний южноуралец пересекал пути на станции Потанино в не предназначенном для этого месте, проигнорировав расположенный неподалёку мост. Заметивший человека машинист подал несколько громких сигналов и попытался затормозить, но парень не услышал сигнала об опасности. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали произошедшего.
Напомним, в декабре 2016 года зауральская пенсионерка погибла под поездом, перебегая пути вместе с внучкой: 5-летнюю девочку женщина успела оттолкнуть.