Копейчанин в наушниках погиб под грузовым поездом

Житель Копейска, переходивший железнодорожные пути в наушниках, получил смертельные повреждение при наезде грузового состава, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

По данным полицейских, 18 марта 18-летний южноуралец пересекал пути на станции Потанино в не предназначенном для этого месте, проигнорировав расположенный неподалёку мост. Заметивший человека машинист подал несколько громких сигналов и попытался затормозить, но парень не услышал сигнала об опасности. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, в декабре 2016 года зауральская пенсионерка погибла под поездом, перебегая пути вместе с внучкой: 5-летнюю девочку женщина успела оттолкнуть.