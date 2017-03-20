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13:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В башкирской Чесноковке нашли труп с огнестрельным ранением

По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

18 марта полицейские обнаружили под Уфой труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Местные жители услышали громкий хлопок еще 16 марта, но не придали значения — подумали, что дети во дворе петарды взрывают.

Но на деле все оказалось иначе. В прошлую субботу по деревне начали кружить полицейские и следователи. Об этом в редакционный «WhatsUp» «Комсомолки» сообщила наша читательница, Ольга.

— К нам домой заходили полицейские, спрашивали про погибшего мужчину. Мы даже его имени не знали, хотя уже давно жили рядом. Соседу было примерно 30−35 лет, постоянно был на работе, пару раз в месяц к нему приезжали маленькие детишки и играли на площадке перед домом. Слышали, что мужчина занимался дорожным строительством, — рассказала Ольга.

Источник «Комсомолки» в правоохранительных органах подтвердил информацию о суициде.

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