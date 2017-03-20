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15:28 (мск), источник: Sputnik.md

Канду прокомментировал ситуацию с группами смерти

Спикер парламента Андриан Канду в ходе онлайн-конференции заявил, что власти уже ведут работу по борьбе с группами смерти.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Власти принимают меры по профилактике и борьбе с опасными для жизни детей играми в сети, заявил журналистам в ходе онлайн-конференции спикер парламента Андриан Канду.

«Ведется работа и разрабатываются меры на уровне решений правительства и изменений законодательства, чтобы бороться с онлайн-играми, которые могут привести к смертям. Ведутся дискуссии с педагогами, с семьями, чтобы привлечь их внимание к поведению детей. Уже и в регионах предпринимаются определенные меры по профилактике и предотвращению подобных случаев», — сказал Канду.

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Ранее глава правительства Молдовы Павел Филип также заявлял, что эта острая социальная тема находится на контроле правительства. Он отметил, что этой проблеме уделяется повышенное внимание как со стороны общества, так и со стороны властей.

До этого Генеральный инспекторат полиции Молдовы предупредил население республики, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Правоохранительные органы выпустили специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми сети интернет.

Чтобы предотвратить трагический конец полиция советует:

следить за web-страницами и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а если замечаете что-то подозрительное — срочно обращайтесь в полицию; объясните открыто детям все «за» и «против» использования интернета (web-страниц, соцсетей); попробуйте побольше узнать о виртуальных друзьях своего ребенка; объясните детям, что не все, что они видят и читают в интернете, — правда.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «игры», которые провоцируют суицид среди подростков, всколыхнули некоторые страны. В своеобразную виртуальную секту вступают десятки несовершеннолетних. По информации российских силовиков, игра «Синий кит» заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Пытаясь уберечь детей от гибели, власти Кыргызстана, к примеру, открыли «горячую линию» по вопросам «игр» в соцсетях.

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