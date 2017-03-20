Канду прокомментировал ситуацию с группами смерти

«Ведется работа и разрабатываются меры на уровне решений правительства и изменений законодательства, чтобы бороться с онлайн-играми, которые могут привести к смертям. Ведутся дискуссии с педагогами, с семьями, чтобы привлечь их внимание к поведению детей. Уже и в регионах предпринимаются определенные меры по профилактике и предотвращению подобных случаев», — сказал Канду.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Власти принимают меры по профилактике и борьбе с опасными для жизни детей играми в сети, заявил журналистам в ходе онлайн-конференции спикер парламента Андриан Канду.

Ранее глава правительства Молдовы Павел Филип также заявлял, что эта острая социальная тема находится на контроле правительства. Он отметил, что этой проблеме уделяется повышенное внимание как со стороны общества, так и со стороны властей.

До этого Генеральный инспекторат полиции Молдовы предупредил население республики, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Правоохранительные органы выпустили специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми сети интернет.

Чтобы предотвратить трагический конец полиция советует:

следить за web-страницами и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а если замечаете что-то подозрительное — срочно обращайтесь в полицию; объясните открыто детям все «за» и «против» использования интернета (web-страниц, соцсетей); попробуйте побольше узнать о виртуальных друзьях своего ребенка; объясните детям, что не все, что они видят и читают в интернете, — правда.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «игры», которые провоцируют суицид среди подростков, всколыхнули некоторые страны. В своеобразную виртуальную секту вступают десятки несовершеннолетних. По информации российских силовиков, игра «Синий кит» заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Пытаясь уберечь детей от гибели, власти Кыргызстана, к примеру, открыли «горячую линию» по вопросам «игр» в соцсетях.