Канду прокомментировал ситуацию с группами смерти
Спикер парламента Андриан Канду в ходе
Спикер парламента Андриан Канду в ходе
КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Власти принимают меры по профилактике и борьбе с опасными для жизни детей играми в сети, заявил журналистам в ходе
«Ведется работа и разрабатываются меры на уровне решений правительства и изменений законодательства, чтобы бороться с
Ранее глава правительства Молдовы Павел Филип также заявлял, что эта острая социальная тема находится на контроле правительства. Он отметил, что этой проблеме уделяется повышенное внимание как со стороны общества, так и со стороны властей.
До этого Генеральный инспекторат полиции Молдовы предупредил население республики, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Правоохранительные органы выпустили специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми сети интернет.
Чтобы предотвратить трагический конец полиция советует:
следить за
Ранее в прессе появилась информация о том, что «игры», которые провоцируют суицид среди подростков, всколыхнули некоторые страны. В своеобразную виртуальную секту вступают десятки несовершеннолетних. По информации российских силовиков, игра «Синий кит» заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Пытаясь уберечь детей от гибели, власти Кыргызстана, к примеру, открыли «горячую линию» по вопросам «игр» в соцсетях.