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22:15 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции экстренные службы 45 минут «спасали» маленькую девочку от скуки

ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Четырехлетняя француженка, оставшаяся одна дома, позвонила по телефону экстренных служб, и ответивший жандарм разговаривал с ребенком 45 минут, пока не вернулась ее мать, передает телеканал France3.

Источник: AFP 2017

Случай произошел в городе Бове в минувшую пятницу, однако история распространилась в СМИ спустя несколько дней. Четырехлетняя девочка, заскучав, позвонила по номеру, который французы запоминают с детства: она набрала на телефоне «17» и связалась с экстренными службами.

Жандарм, ответивший на звонок ребенка, оставался с ней на связи 45 минут, чтобы убедиться, что девочка в безопасности.

Как он рассказал позднее, «девочка была очень разговорчивой и задавала много вопросов».
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В это же время его коллега разыскивал родителей малышки. В итоге оказалось, что мама ребенка отправилась за покупками.

Вернувшись домой, мама с удивлением обнаружила, что ее дочка говорит по телефону с жандармом. Сотрудник правоохранительных органов напомнил женщине о том, что оставлять малышей без присмотра опасно. К месту жительства ребенка прибыл патруль, который убедился, что с девочкой все в порядке.

В свою очередь, сама малышка так прониклась к своему собеседнику за время разговора, что захотела подарить ему игрушку и пригласить на день рождения. Телеканал не сообщает, принял ли жандарм подарок и приглашение.

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