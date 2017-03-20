Омичи потушили иномарку с девушкой за рулем
Сегодня, 20 марта, около 14:00 на улице 21-й Амурской произошел пожар — на дороге загорелась Toyota Carina.
Сегодня, 20 марта, около 14:00 на улице 21-й Амурской произошел пожар — на дороге загорелась Toyota Carina.
По сообщению очевидцев, за рулем иномарки находилась девушка, пострадала ли она — неизвестно.
Тушили возникший под капотом огонь несколько свидетелей произошедшего. На фотоснимке, сделанном из близстоящего дома, видно, что к месту происшествия подъезжает пожарная машина. Подробный комментарий касаемо случившегося в