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14:06 (мск), источник: СуперОмск

Омичи потушили иномарку с девушкой за рулем

Сегодня, 20 марта, около 14:00 на улице 21-й Амурской произошел пожар — на дороге загорелась Toyota Carina.

По сообщению очевидцев, за рулем иномарки находилась девушка, пострадала ли она — неизвестно.

Тушили возникший под капотом огонь несколько свидетелей произошедшего. На фотоснимке, сделанном из близстоящего дома, видно, что к месту происшествия подъезжает пожарная машина. Подробный комментарий касаемо случившегося в пресс-службе омского ГУ МЧС оперативно дать не смогли.

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