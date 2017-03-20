Свердловский областной суд оставил под арестом имущество барда Новикова

«Свердловский областной суд оставил в силе постановления Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте имущества Александра Новикова. Так как дело рассматривалось в закрытом режиме, мы не распространяем данные о том, о каком имуществе именно идет речь», — отметили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что по делу о мошенничестве решением Верх-Исетского райсуда арестован земельный участок площадью 40,9 квадратных метров в Екатеринбурге, принадлежащий барду Новикову. По данным местных СМИ, также арестован участок в Сочи, Истринском районе Подмосковья, а также квартиры в Московской области и Екатеринбурге.

В декабре 2016 года Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.