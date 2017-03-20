Свердловский областной суд оставил под арестом имущество барда Новикова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд отказал барду Александру Новикову в обжаловании решения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд отказал барду Александру Новикову в обжаловании решения
«Свердловский областной суд оставил в силе постановления
Ранее ТАСС сообщал, что по делу о мошенничестве решением
В декабре 2016 года Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.