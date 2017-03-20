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14:21 (мск), источник: Om1.ru

Следственный комитет возбудил дело о пропаже омича, которого силой увезли на «Лексусе»

Мужчина пропал среди дня во дворе своего дома. Омича силой увезли на его же машине. Пока родные просят омичей помочь имеющейся информацией, следователи возбудили уголовное дело.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения жителя Омска Александра Раткевича.

Напомним, сегодня соцсети всколыхнуло тревожное сообщение и призыв о помощи от родственников пропавшего человека. 17 марта около 12 часов утра во дворе дома № 8 и № 8/1 на улице Крупской пропал 42-летний Александр Раткевич.

Главная новость по теме Омичи разыскивают мужчину, которого силой увезли на «Лексусе».

Родные сообщили, что мужчина сел в дорогой «Лексус» Lexus 460 В 477 АМ, владельцем которого и является. Вскоре после этого омичи видели, как неизвестные затаскивали в похожую машину мужчину, произошло это возле строительного гипермаркета OBI. Родные пропавшего мужчины просят свидетелей инцидента сообщить всю известную информацию в полицию, родственники уже подали заявление в правоохранительные органы.

Тем временем, Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по данному факту. Следователи считают основной версией убийство.

Лариса Болдинова, старший помощник СУ СКР по Омской области:

— Возбуждено уголовно дело по статье 105 УК РФ — убийство. Есть основания полагать, что в отношении пропавшего омича было совершено преступление.

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