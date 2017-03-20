Следственный комитет возбудил дело о пропаже омича, которого силой увезли на «Лексусе»

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения жителя Омска Александра Раткевича.
Напомним, сегодня соцсети всколыхнуло тревожное сообщение и призыв о помощи от родственников пропавшего человека. 17 марта около 12 часов утра во дворе дома № 8 и № 8/1 на улице Крупской пропал 42-летний Александр Раткевич.
Главная новость по теме Омичи разыскивают мужчину, которого силой увезли на «Лексусе».
Родные сообщили, что мужчина сел в дорогой «Лексус» Lexus 460 В 477 АМ, владельцем которого и является. Вскоре после этого омичи видели, как неизвестные затаскивали в похожую машину мужчину, произошло это возле строительного гипермаркета OBI. Родные пропавшего мужчины просят свидетелей инцидента сообщить всю известную информацию в полицию, родственники уже подали заявление в правоохранительные органы.
Тем временем, Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по данному факту. Следователи считают основной версией убийство.
Лариса Болдинова, старший помощник СУ СКР по Омской области:
— Возбуждено уголовно дело по статье 105 УК РФ — убийство. Есть основания полагать, что в отношении пропавшего омича было совершено преступление.