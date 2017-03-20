Неизвестные разгромили парк в Каушанах
Настоящий погром устроили неизвестные в конце прошлой недели в городском парке в Каушанах.
Настоящий погром устроили неизвестные в конце прошлой недели в городском парке в Каушанах.
Они сломали скамейки и урны для мусора, а также вырвали с корнями несколько деревьев. Как сообщают местные власти, ущерб составляет почти две с половиной тысячи леев.
Сотрудники Каушанского инспектората полиции предпринимаются меры для выявления злоумышленников. Им грозит штраф до двух с половиной тысяч леев или до 60 часов общественных работ.