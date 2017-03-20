Неизвестные разгромили парк в Каушанах

Источник: Publika.md

Они сломали скамейки и урны для мусора, а также вырвали с корнями несколько деревьев. Как сообщают местные власти, ущерб составляет почти две с половиной тысячи леев.

В ближайшие дни поломаные скамейки отремонтируют и, по словам мэра Каушан Григория Репещука, установят в парке и других общественных местах камеры видеонаблюдения.