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15:09 (мск), источник: Publika.md

Неизвестные разгромили парк в Каушанах

Настоящий погром устроили неизвестные в конце прошлой недели в городском парке в Каушанах.

Источник: Publika.md

Они сломали скамейки и урны для мусора, а также вырвали с корнями несколько деревьев. Как сообщают местные власти, ущерб составляет почти две с половиной тысячи леев.

В ближайшие дни поломаные скамейки отремонтируют и, по словам мэра Каушан Григория Репещука, установят в парке и других общественных местах камеры видеонаблюдения.

Сотрудники Каушанского инспектората полиции предпринимаются меры для выявления злоумышленников. Им грозит штраф до двух с половиной тысяч леев или до 60 часов общественных работ.

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