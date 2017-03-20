Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
14:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-чиновнику Тайшетского района Приангарья «скостили» срок

Роман Евстратов отсидит три года вместо четырех.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский областной суд сократил срок наказания бывшему начальнику управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Роману Евстратову с 4-х до 3-х лет лишения свободы в колонии-поселении. Чиновник обвинялся в превышении должностным полномочий, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Приговор был пересмотрен Иркутским областным судом после апелляции поданной Романом Евстратовы и его адвокатом. Во время проверки приговора было установлено, что срок давности по одному из преступлений истек.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, суд приговорил Романа Евстратова к 4-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Роман Евстратов принял фактически невыполненные работы по капремонту двух объектов — берегоукрепительного сооружения на реке Бирюсе в поселке Соляная и здания бассейна на улице Мира в Тайшете. В последующем эти работы были незаконно оплачены из муниципального бюджета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Путевые зарисовки" Даши-Нимы Дугарова последнюю неделю гостят в Иркутске
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Назначен новый руководитель службы судебных приставов
«Брексит» будет запущен 29 марта
Подсчитаны денежные потери россиян от продуктового эмбарго
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Суд в Варшаве приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за шпионаж
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь