Экс-чиновнику Тайшетского района Приангарья «скостили» срок

Иркутский областной суд сократил срок наказания бывшему начальнику управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Роману Евстратову с 4-х до 3-х лет лишения свободы в колонии-поселении. Чиновник обвинялся в превышении должностным полномочий, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Приговор был пересмотрен Иркутским областным судом после апелляции поданной Романом Евстратовы и его адвокатом. Во время проверки приговора было установлено, что срок давности по одному из преступлений истек.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, суд приговорил Романа Евстратова к 4-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Роман Евстратов принял фактически невыполненные работы по капремонту двух объектов — берегоукрепительного сооружения на реке Бирюсе в поселке Соляная и здания бассейна на улице Мира в Тайшете. В последующем эти работы были незаконно оплачены из муниципального бюджета.