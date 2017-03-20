Экс-чиновнику Тайшетского района Приангарья «скостили» срок
Роман Евстратов отсидит три года вместо четырех.
Роман Евстратов отсидит три года вместо четырех.
Иркутский областной суд сократил срок наказания бывшему начальнику управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Роману Евстратову с 4-х до 3-х лет лишения свободы в
Приговор был пересмотрен Иркутским областным судом после апелляции поданной Романом Евстратовы и его адвокатом. Во время проверки приговора было установлено, что срок давности по одному из преступлений истек.
«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в
Напомним, суд приговорил Романа Евстратова к 4-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Роман Евстратов принял фактически невыполненные работы по капремонту двух объектов — берегоукрепительного сооружения на реке Бирюсе в поселке Соляная и здания бассейна на улице Мира в Тайшете. В последующем эти работы были незаконно оплачены из муниципального бюджета.