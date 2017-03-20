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14:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Полицейский из Каменска-Уральского пойдет под суд за взятку

От предпринимателя.

В Синарском районном суде Каменска-Уральского рассмотрят уголовное дело в отношении 33-летнего майора полиции Алексея Перникова. Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского ОМВД обвиняется в получении взятки.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, полицейский выявил факт незаконной добычи работниками ООО «Городок +» скального грунта в поселке Мартюш. Полицейский пообещал бизнесмену за 136 тысяч рублей не привлекать его к уголовной ответственности.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, Перникова взяли при передаче 50 тысяч рублей. На время расследования он был отстранен от исполнения обязанностей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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