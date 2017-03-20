Полицейский из Каменска-Уральского пойдет под суд за взятку

В Синарском районном суде Каменска-Уральского рассмотрят уголовное дело в отношении 33-летнего майора полиции Алексея Перникова. Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского ОМВД обвиняется в получении взятки.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, полицейский выявил факт незаконной добычи работниками ООО «Городок +» скального грунта в поселке Мартюш. Полицейский пообещал бизнесмену за 136 тысяч рублей не привлекать его к уголовной ответственности.