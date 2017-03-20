В Омске найден «Лексус», на котором похитили мужчину

В деле о похищении 42-летнего Александра Раткевича появился новый поворот. В социальных сетях сообщают, что уже найден автомобиль, на котором увезли мужчину, задержаны подозреваемые и ведётся поиск тела. В следственном комитете по Омской области Om1.ru подтвердили только часть этой информации.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

— Машина действительно найдена. Остальное подтвердить пока не можем.

В пятницу, 17 марта, на глазах жильцов микрорайона «Прибрежный» Александр Раткевич сел к двоим неизвестным в автомобиль Lexus-460, после чего его обратно не выпустили и увезли в неизвестном направлении. После обращения родственников омича в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жив ли мужчина, неизвестно.