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14:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омске найден «Лексус», на котором похитили мужчину

Правоохранительные органы уже вышли на след преступников, причастных к исчезновению омича Александра Раткевича.

В деле о похищении 42-летнего Александра Раткевича появился новый поворот. В социальных сетях сообщают, что уже найден автомобиль, на котором увезли мужчину, задержаны подозреваемые и ведётся поиск тела. В следственном комитете по Омской области Om1.ru подтвердили только часть этой информации.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

 — Машина действительно найдена. Остальное подтвердить пока не можем.

В пятницу, 17 марта, на глазах жильцов микрорайона «Прибрежный» Александр Раткевич сел к двоим неизвестным в автомобиль Lexus-460, после чего его обратно не выпустили и увезли в неизвестном направлении. После обращения родственников омича в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Жив ли мужчина, неизвестно.

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