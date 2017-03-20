Стало известно о простом способе обмана покупателей в Башкирии

В продовольственном магазине РПС Нуримановского района были неисправны столовые весы. «Они действуют при помощи пальца продавца», — выяснила газета. Руководители местного торготдела, узнав о неисправности весов, отреагировали на это своеобразно. Вместо того чтобы заменить неисправное торговое оборудование, они распорядились меньше 200 граммов на них не взвешивать. Оказалось, при взвешивании 100 граммов весы обманывали покупателя на 25 граммов. «Пальцы продавца, служащие вспомогательным прибором, действуют тоже не честно и не точно, — отмечается в публикации, — регулируются весы в пользу продавца».

Житель Буздякского района пожаловался в газету на плохую работу местного культмага. «В магазине нет необходимых товаров. Несколько месяцев нет чернил, клея, работники не борются за расширение ассортимента», — отмечается в газете «Красная Башкирия» в феврале 1937 года. К тому же в этой торговой точке с посетителями обращались очень грубо. «Продавец Байтеряков на вопросы покупателей отвечает грубо, а учеников выгоняет из магазина», — говорится в письме. Заведующий магазином Кудояров никак не реагировал на эти нарушения. «Он “занят” — чинит велосипеды, музыкальные инструменты, но торговлей не занимается», — написал в газету житель района.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.