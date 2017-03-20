Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

Два легковых автомобиля и два грузовика столкнулись на 20-м километре Киевского шоссе. В результате аварии пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в
«На 20-м км Киевского шоссе столкнулись четыре автомашины: Lexus, полугрузовой Ford, два грузовика МАЗ и Scania», — сообщили в ведомстве.
Движение транспорта на данном участке дороги в сторону центра города затруднено.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.
Крупное ДТП с участием четырех автомобилей также произошло в столице в воскресенье, 19 марта, в районе Кутузовского проспекта. В результате аварии пострадал один человек.
По данным ЦОДД, в 2016 году в Москве произошло 9011 ДТП с пострадавшими против 10396 в 2015-м. В прошлом году на дорогах погибли 556 человек, годом ранее — 673.