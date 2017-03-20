Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

Два легковых автомобиля и два грузовика столкнулись на 20-м километре Киевского шоссе. В результате аварии пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управление ГИБДД в понедельник, 20 марта.

«На 20-м км Киевского шоссе столкнулись четыре автомашины: Lexus, полугрузовой Ford, два грузовика МАЗ и Scania», — сообщили в ведомстве.

Движение транспорта на данном участке дороги в сторону центра города затруднено.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.