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14:55 (мск), источник: Мослента

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве

Из-за столкновения четырех автомобилей движение в сторону центра города затруднено.

Два легковых автомобиля и два грузовика столкнулись на 20-м километре Киевского шоссе. В результате аварии пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управление ГИБДД в понедельник, 20 марта.

«На 20-м км Киевского шоссе столкнулись четыре автомашины: Lexus, полугрузовой Ford, два грузовика МАЗ и Scania», — сообщили в ведомстве.

Движение транспорта на данном участке дороги в сторону центра города затруднено.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

Крупное ДТП с участием четырех автомобилей также произошло в столице в воскресенье, 19 марта, в районе Кутузовского проспекта. В результате аварии пострадал один человек.

По данным ЦОДД, в 2016 году в Москве произошло 9011 ДТП с пострадавшими против 10396 в 2015-м. В прошлом году на дорогах погибли 556 человек, годом ранее — 673.

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