Мошенники угрожают свердловским потребителям газа взрывами
И отключениями.
И отключениями.
Потребители газа в Свердловской области продолжают жаловаться на обман со стороны организаций, навязывающих услуги по замене газового оборудования. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Злоумышленники представляются газовыми службами, подрядчиками «Екатеринбурггаза» или «ГАЗЭКСа» и навязывают свои услуги по завышенным ценам обманным путем. В квартиры уральцев они обычно проникают под предлогом обязательной проверки газового оборудования. Но, столкнувшись в последнее время с недоверием граждан, сторонние организации переиграли подход и теперь проводят работы рекомендательного характера, запугивая людей участившимися взрывами газа.
Одни и те же адреса разные продавцы обходят по несколько раз. Так, в доме № 108 по улице Куйбышева в Екатеринбурге замену шлангов и установку счетчиков навязывали уже дважды. Тревогу забила жительница дома, которая месяцем ранее поддалась на уговоры «специалистов» и заменила шланг у газовой плиты.
«Плановая проверка “Екатеринбурггаза” в нашем доме была в октябре 2016 года. Когда пришли
Обеспокоенные жители даже предлагают правительству Свердловской области и администрации Екатеринбурга ввести штрафные санкции для тех, кто допустил к своему газовому оборудованию неквалифицированных лиц.
Абонентам не стоит поддаваться на провокации сторонних организаций и пускать в свой дом непрошеных гостей, если об их визите неизвестно управляющей компании. Настоящие газовики имеют при себе служебные удостоверения, одеты в спецодежду с фирменным логотипом «Екатеринбурггаза» или «ГАЗЭКСа», графики плановых проверок газового оборудования всегда есть в управляющих компаниях. Сотрудники, осуществляющие техобслуживание, ничего не продают. При необходимости замены шланга, крана, другого оборудования гражданам выдают соответствующие предписания, замена ведется по самостоятельным обращениям в газовые службы.