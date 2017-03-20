Свидетель по делу экс-чиновника Белоконя сам попал под следствие

Экс-руководитель госучреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» (КГБУ «УАДиТ») Сергей Белоконь 15 февраля 2016 года приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима со штрафом в 73,5 млн рублей. Ленинский районный суд Перми счел доказанной версию полиции и СКР, что в 2013—2014 годы Белоконь получил взятку на общую сумму 1,05 млн рублей от гендиректора и соучредителя ООО «Дорожник» Анатолия Старкова из села Березовка в виде ежемесячной оплаты аренды квартиры для семьи чиновника в 75 тыс. рублей. Приговором установлено, что глава подрядной компании Старков находился в зависимом положении от руководителя КГБУ «УАДиТ», а после того, как стал оплачивать жилье для Белоконя, получил еще более 30 контрактов и договоров.



В обвинительном приговоре Белоконю были названы несоответствующими действительности показания замруководителя КГБУ «УАДиТ» Сергея Лазарева. В частности, он утверждал в суде, будто Старков возвращал Белоконю занятые еще в 2012 году деньги, хотя экспертиза показала: представленная расписка от подрядчика изготовлена не ранее апреля 2014 года, Старков же начал перечислять деньги на банковскую карту собственника квартиры с 2013 года.



«Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дал заведомо ложные показания о непричастности подсудимого к совершению преступления. Указанные обстоятельства, в том числе заведомая ложность показаний подозреваемого, установлены вступившим в законную силу приговором суда и определением суда апелляционной инстанции», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.



На днях против Лазарева возбудил уголовное дело по статье о даче заведомо ложных показаний. Добавим, что против нынешнего руководителя данного КГБУ Демидова, сменившего на посту Белоконя, также возбуждено уголовное дело о взяточничестве.