В горах под Бахчисараем эвакуировали группу туристов на неисправном авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости (Крым). Семь туристов, в числе них и 14-летнего подростка, эвакуировали в понедельник спасатели из
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости (Крым). Семь туристов, в числе них и 14-летнего подростка, эвакуировали в понедельник спасатели из
«Сегодня,
Для оказания помощи туристам выехала дежурная группа Бахчисарайского
«Поисковые работы осложнялись не только темным временем суток и плохими погодными условиями (дождь со снегом), но и частичным отсутствием телефонной связи с пострадавшими. Спасатели успешно эвакуировали группу туристов из
На сайте главного управления МЧС России по Крыму было размещено предупреждение об ухудшении погодных условий в Крыму 19 марта и ночью 20 марта.
Крымские спасатели в очередной раз напоминают жителям и гостям полуострова, что отправляясь на прогулку в составе туристической группы, необходимо зарегистрироваться в службе спасения.
«При отправке в горы или лес необходимо адекватно оценивать сложности ландшафтных условий, а также собственные силы и возможности. Кроме того, во время турпохода нужно серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101», — добавили в ведомстве.