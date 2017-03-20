В горах под Бахчисараем эвакуировали группу туристов на неисправном авто

«Сегодня, 20.03.2017 г., в 03:23 оперативному дежурному “Крым-СПАС” поступила информация о том, что в районе горы Бойка требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации группы туристов из 7 человек, которые находятся в неисправном автомобиле Nissan Patrol в горно-лесной зоне», — отмечается в сообщении.

Для оказания помощи туристам выехала дежурная группа Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники, а также спасатели ГУ МЧС России по РК г. Бахчисарай.

«Поисковые работы осложнялись не только темным временем суток и плохими погодными условиями (дождь со снегом), но и частичным отсутствием телефонной связи с пострадавшими. Спасатели успешно эвакуировали группу туристов из горно-лесной зоны к аварийно-спасательному автомобилю и доставили пострадавших в с. Богатырь, в медицинской помощи никто не нуждался», — цитирует пресс-служба ведомства министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

На сайте главного управления МЧС России по Крыму было размещено предупреждение об ухудшении погодных условий в Крыму 19 марта и ночью 20 марта.

Крымские спасатели в очередной раз напоминают жителям и гостям полуострова, что отправляясь на прогулку в составе туристической группы, необходимо зарегистрироваться в службе спасения.

«При отправке в горы или лес необходимо адекватно оценивать сложности ландшафтных условий, а также собственные силы и возможности. Кроме того, во время турпохода нужно серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101», — добавили в ведомстве.