В Крыму автобус с детьми из «Артека» попал в ДТП

Как сообщили «РГ» в пресс-службе УМВД Росси по Севастополю, ДТП произошло в районе бухты Ласпи.

— Водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом «Артека». В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе.

По факту столкновения правоохранители проводят проверку.