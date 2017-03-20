В Крыму автобус с детьми из «Артека» попал в ДТП
Сегодня утром на трассе Ялта — Севастополь произошла авария с участием автобуса международного детского центра «Артек», который вез детей на экскурсию в Севастополь.
Сегодня утром на трассе Ялта — Севастополь произошла авария с участием автобуса международного детского центра «Артек», который вез детей на экскурсию в Севастополь.
Как сообщили «РГ» в
— Водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом «Артека». В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали в
По факту столкновения правоохранители проводят проверку.