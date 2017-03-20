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19:03 (мск), источник: Водитель Петербурга

Бывшая жена экс-главы Чукотки в коме после ДТП на Mercedes, зарегистрированном в Петербурге

Женщина при перестроении врезалась в городской автобус на выделенной полосе, затем в попутную «Мазду» и остановилось о фонарный столб.

Источник: ДТП и ЧП Москва

Бывшая жена экс-губернатора Чукотки попала в серьёзное ДТП в центре Москвы. Она ехала на «Мерседесе», принадлежащем жителю Сочи, а зарегистрированном в Санкт-Петербурге, пишут СМИ.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», вечером 19 марта на улице Серафимовича, 2, столкнулись Mercedes и автобус. Автомобиль врезался в столб. Его водитель, 55-летняя женщина, впала в кому. По данным источника агентства в экстренных службах, это Ирина Назарова, бывшая супруга экс-губернатора Чукотки Александра Назарова.

«Я как раз мимо проезжал, 10 секунд, и в меня бы впилилась. Она два круга сделала, такое ощущение, что тупо руль вправо вывернула и ногу на газ поставила», — рассказывает Михаил в группе «ДТП и ЧП Москва» «ВКонтакте». «После аварии вышла и упала, — пишет Александр. — Кровотечение сильное было».

По данным «МК», женщина получила перелом основания черепа.

Также издание уточняет, что женщина на Mercedes GLE350 ехала, предположительно, домой — они живет в знаменитом «Доме на набережной». Её машина принадлежит жителю Сочи, а зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Судя по фотографиям в группе «ДТП и ЧП Москва», на неё установлены «красивые» номера с пятью семёрками.

Как передаёт «РЕН ТВ», по предварительной версии, женщина при перестроении врезалась в городской автобус на выделенной полосе, затем в попутную «Мазду» и остановилось о фонарный столб. В больнице её навестил человек, похожий на главу Минкультуры Мединского.

По данным ГИБДД, Ирина Назарова с 2015 года три раза привлекалась по административным статьям (например, за игнорирование ремня безопасности в машине). В аварии она попадала четыре раза.

Александр Назаров возглавлял Чукотский автономный округ до Абрамовича, в 1991—2000 годах. С 2003 по 2009 год он был аудитором Счётной палаты.

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