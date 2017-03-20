В Уфу экстрадируют преступника, который скрывался в Казахстане

В 2015 году на причале «Монумент Дружбы» сотрудники полиции поймали пьяного уроженца Узбекистана. 34-летний Хурсанд Хужаниязов предложил правоохранителю взятку в 1 тысячу рублей. Но добросовестный страж порядка от взятки отказался, а на мужчину завели уголовное дело.

Вместо того, чтобы прийти на судебное заседание, преступник уехал в Казахстан. Кировский районный суд города Уфы приговорил его к 2 годам лишения свободы, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей за попытку дачи взятки — сообщает прокуратура РБ. Хужаниязова задержали и в скором времени экстрадируют в Россию для заключения под стражу.