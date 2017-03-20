В Екатеринбурге затопило набережную Исети
В Екатеринбурге затопило набережную реки Исеть. Река разлилась в районе улиц Куйбышева, Малышева, цирка и дендрологического парка, передает корреспондент Накануне.RU.
В Екатеринбурге затопило набережную реки Исеть. Река разлилась в районе улиц Куйбышева, Малышева, цирка и дендрологического парка, передает корреспондент Накануне.RU.
Уровень воды в реке поднялся так, что пешеходная часть набережной оказалась полностью затопленной. Фото набережной публикуют пользователи соцсетей.
Стоит отметить, что Исеть подтапливает набережную каждый год. Аналогичное подтопление произошло и в прошлом году, правда, случилось это на месяц позже — в апреле.