В Екатеринбурге затопило набережную Исети

Уровень воды в реке поднялся так, что пешеходная часть набережной оказалась полностью затопленной. Фото набережной публикуют пользователи соцсетей.

Стоит отметить, что Исеть подтапливает набережную каждый год. Аналогичное подтопление произошло и в прошлом году, правда, случилось это на месяц позже — в апреле.