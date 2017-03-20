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15:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Прикамья обманул доверчивых жителей на 9 млн рублей

Среди пострадавших жители Березников, Соликамска и Красновишерска.

Житель Красновишерска предстанет перед судом за мошенничество. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, мужчина заключал с жителями соглашения на управление деньгами от имени инвестиционной компании. В реальности же компания не была зарегистрирована.

Мошенник брал у людей деньги якобы для покупки валюты на бирже. В общей сложности он выманил 9 миллионов рублей у 18 жителей края. Среди пострадавших — жители Красновишерска, Березников и Соликамска.

Деньги он потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд Красновишерска.

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