Житель Прикамья обманул доверчивых жителей на 9 млн рублей

Житель Красновишерска предстанет перед судом за мошенничество. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, мужчина заключал с жителями соглашения на управление деньгами от имени инвестиционной компании. В реальности же компания не была зарегистрирована.

Мошенник брал у людей деньги якобы для покупки валюты на бирже. В общей сложности он выманил 9 миллионов рублей у 18 жителей края. Среди пострадавших — жители Красновишерска, Березников и Соликамска.

Деньги он потратил на собственные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд Красновишерска.