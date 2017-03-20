Житель Прикамья обманул доверчивых жителей на 9 млн рублей
Среди пострадавших жители Березников, Соликамска и Красновишерска.
Среди пострадавших жители Березников, Соликамска и Красновишерска.
Житель Красновишерска предстанет перед судом за мошенничество. Как сообщает
Мошенник брал у людей деньги якобы для покупки валюты на бирже. В общей сложности он выманил 9 миллионов рублей у 18 жителей края. Среди пострадавших — жители Красновишерска, Березников и Соликамска.
Деньги он потратил на собственные нужды.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд Красновишерска.