В Омской области полицейские разыскивают 14-летнюю Екатерину Кузюкову

14-летнюю Екатерину Кузюкову разыскивают полицейские. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Девочка ушла из дома вчера, 19 марта, около 17.00 и до сих пор не вернулась. Сейчас полицейские разыскивают её у знакомых, на вокзалах, торговых центрах.

На вид Екатерине 15−16 лет, рост 150−160 см, среднего телосложения. Волосы светло-русые ниже плеч, лицо овальное, глаза зелёные, нос прямой. Она была одета в серую вязаную шапку, куртку коричневого цвета, синие джинсы, коричневые сапоги до колена. Также у девочки на шее с левой стороны шрам 2−3 см.

Если у вас есть информация о местонахождении девочки, сообщите об этом по телефонам: 36−72−15; 79−38−02 или 02.