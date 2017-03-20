В Омской области полицейские разыскивают 14-летнюю Екатерину Кузюкову
Девочка проживает в
Девочка проживает в
14-летнюю Екатерину Кузюкову разыскивают полицейские. Об этом сообщает
Девочка ушла из дома вчера, 19 марта, около 17.00 и до сих пор не вернулась. Сейчас полицейские разыскивают её у знакомых, на вокзалах, торговых центрах.
На вид Екатерине 15−16 лет, рост 150−160 см, среднего телосложения. Волосы
Если у вас есть информация о местонахождении девочки, сообщите об этом по телефонам: 36−72−15; 79−38−02 или 02.