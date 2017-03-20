Инкассаторский автомобиль «Соболь» пострадал при пожаре в Волгограде

Как сообщают ВДТВ в ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание произошло примерно в 14:00. Загорелся бронированный «Соболь» Российского объединения инкассации.

Как поясняют спасатели, загорелся моторный отсек микроавтобуса. Общая площадь возгорания составила один квадратный метр.

Погибших и пострадавших нет, причина пожара еще не установлена. В волгоградском филиале Российского объединения инкассации не комментируют происшествие и оставили без ответа вопрос о том, были ли уничтожены при пожаре ценные вещи или деньги.