Пьяный пенсионер на внедорожнике столкнулся с троллейбусом и скрылся

Случай произошел в областном центре вечером 18 марта. Около 19.45 в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской. С троллейбусом столкнулся автомобиль Land Rover, водитель которого скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место происшествия.

Второй экипаж задержал беглеца на въезде во двор его дома. За рулем иномарки находился 73-летний брестчанин. Установлено, что мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения (1,7 промилле).

В отношении пенсионера составлены административные материалы по ч.1 и ч.4 ст. 18.17 (нарушение ПДД и оставление места аварии), а также ч.1 ст. 18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.