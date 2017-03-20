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17:09 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяный пенсионер на внедорожнике столкнулся с троллейбусом и скрылся

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте нетрезвый пожилой водитель на внедорожнике совершил ДТП и скрылся, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Источник: БЕЛТА

Случай произошел в областном центре вечером 18 марта. Около 19.45 в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Янки Купалы и Пионерской. С троллейбусом столкнулся автомобиль Land Rover, водитель которого скрылся с места ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место происшествия.

Второй экипаж задержал беглеца на въезде во двор его дома. За рулем иномарки находился 73-летний брестчанин. Установлено, что мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения (1,7 промилле).

В отношении пенсионера составлены административные материалы по ч.1 и ч.4 ст. 18.17 (нарушение ПДД и оставление места аварии), а также ч.1 ст. 18.16 (вождение в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

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