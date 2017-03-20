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16:02 (мск), источник: СуперОмск

В Омске грабитель-неудачник потерял на месте преступления телефон и ключи от дома

Рецивисту грозит семилетний срок заключения.

В полицию с сообщением о краже обратился 59-летний житель Советского округа. Дежурному следователю он рассказал, что ночью возвращался домой и по дороге зашел в круглосуточный магазин на ул. Андрианова. Выйдя оттуда, он подвергся нападению неизвестного, который побил его и похитил сумку с личными вещами. После того как злоумышленник скрылся, мужчина увидел на снегу чужой мобильный телефон и связку ключей, которые передал прибывшим полицейским.

Сотрудники уголовного розыска изучили смартфон и выяснили, что подозреваемый часто приходит за покупками и проживает в одном из соседних домов, оперативно установили его личность и задержали по месту жительства. В ходе осмотра его квартиры большая часть похищенного имущества изъята полицейскими и будет возвращена законному владельцу.

В отношении 39-летнего задержанного, ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение тяжких преступлений, следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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