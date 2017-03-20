Приговор Багдасарян за подделку больничного обжаловали

«Стороной защиты Мары Багдасарян подана апелляционная жалоба на приговор мирового судьи судебного участка 77 района Сокол Москвы от 10 марта 2017 года», — сказал Тимошенко в среду «Интерфаксу».

Суд оштрафовал нарушительницу ПДД Багдасарян еще на 27 тысяч рублей

Как сообщалось, мировой суд признал виновной и приговорил Багдасарян к году исправительных работ и назначил удержание 15% заработка осужденной в доход государства.

Из приговора следует, что Багдасарян приобрела у неустановленного лица поддельный больничный лист. В ходе экспертизы выяснилось, что лист был изготовлен с помощью копировальноего устройства. Печать и водяные знаки были сфальсифицированы.

Обязательные работы, от которых девушка безуспешно попыталась уклониться были назначены ей в ходе рассмотрения в мировом участке 51 протокола об уклонении от исполнения административных наказаний (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ) — о неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения.

14 марта мировой суд рассмотрел все 32 материала в отношении Багдасарян и назначил штрафы на общую сумму в 202 тыс. рублей за уклонение от исполнения административного наказания.