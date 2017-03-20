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16:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Автобус с нелегалами остановили на посту ДПС в Арзамасе

На семерых мигрантов составлены административные протоколы.

Нижний Новгород, 20 марта — АиФ-НН. Автобус с нелегальными мигрантами остановили госавтоинспекторы на посту ДПС в Арзамасе, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники дорожной полиции остановили для проверки заказной автобус, следовавший из Москвы в сторону государственной границы. В салоне находились граждане Узбекистана, которые возвращались с заработков домой. При проверке документов выяснилось, что у многих иностранцев имеются нарушения миграционного законодательства. Семь человек получили административные протоколы, шестерых иностранцев принудительно выдворили за пределы РФ с последующим запретом въезда в течение пяти лет.

Двоих водителей оштрафовали по ч.3 ст. 18.9 КоАП РФ «Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию».

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