Автобус с нелегалами остановили на посту ДПС в Арзамасе

Нижний Новгород, 20 марта — АиФ-НН. Автобус с нелегальными мигрантами остановили госавтоинспекторы на посту ДПС в Арзамасе, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники дорожной полиции остановили для проверки заказной автобус, следовавший из Москвы в сторону государственной границы. В салоне находились граждане Узбекистана, которые возвращались с заработков домой. При проверке документов выяснилось, что у многих иностранцев имеются нарушения миграционного законодательства. Семь человек получили административные протоколы, шестерых иностранцев принудительно выдворили за пределы РФ с последующим запретом въезда в течение пяти лет.

Двоих водителей оштрафовали по ч.3 ст. 18.9 КоАП РФ «Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию».