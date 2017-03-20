В Екатеринбурге сгорело двухэтажное здание автосервиса на Лукиных

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из автосервиса самостоятельно эвакуировались пять человек. Пострадавших нет, из горящего здания был спасен легковой автомобиль.

В течение 16 минут огонь был локализован на площади в 50 кв.м. На месте работали пять единиц пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава.

Пожар был потушен в 15 часов по местному времени. Причина возгорания устанавливается.