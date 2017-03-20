В Екатеринбурге сгорело двухэтажное здание автосервиса на Лукиных
В Екатеринбурге произошел в двухэтажном здании автосервиса. Сообщение о возгорании на улице Лукиных поступило сегодня в 12 часов 35 минут местного времени.
В Екатеринбурге произошел в двухэтажном здании автосервиса. Сообщение о возгорании на улице Лукиных поступило сегодня в 12 часов 35 минут местного времени.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, до прибытия
В течение 16 минут огонь был локализован на площади в 50 кв.м. На месте работали пять единиц
Пожар был потушен в 15 часов по местному времени. Причина возгорания устанавливается.