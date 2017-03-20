Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Жена гения: какой женщине слепо верил Сальвадор Дали (фото)
Российские биологи нашли причину гипертонии
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
"Он не стал с ней жить": Сябитова о неудачном браке дочери
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы в ДТП попала карета скорой помощи

Водитель «легковушки» не уступил дорогу медикам.

20 марта в Уфе водитель иномарки врезался в автомобиль «неотложки».

Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». Судя по фотографиям, авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Революционной.

Свидетели рассказали, что «скорая» ехала с включенными спецсигналами и проблесковым маячком. Внутри были пассажиры — ребенка везли в инфекционную больницу. О пострадавших ничего не сообщается.

Мнение комментаторов разделились на две части.

— Как можно медикам дорогу не уступить? Неужели непонятно, что от них зависит жизнь человека? — возмущается автоледи.

— Да водители этих «газелек» сами летают как бешенные. Спецсигналы это хорошо, но и за дорогой тоже следить надо, — отвечает ей молодой водитель из Уфы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Ранняя весна для дачника красна
Маткапитал не разрешат тратить на псевдо-ипотеку
Ранняя весна для дачника красна
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских депутатов
«Брексит» будет запущен 29 марта
Подсчитаны денежные потери россиян от продуктового эмбарго
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
Польский суд приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за шпионаж
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь