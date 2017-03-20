В центре Уфы в ДТП попала карета скорой помощи
Водитель «легковушки» не уступил дорогу медикам.
Водитель «легковушки» не уступил дорогу медикам.
20 марта в Уфе водитель иномарки врезался в автомобиль «неотложки».
Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». Судя по фотографиям, авария случилась на перекрестке улиц Ленина и Революционной.
Свидетели рассказали, что «скорая» ехала с включенными спецсигналами и проблесковым маячком. Внутри были пассажиры — ребенка везли в инфекционную больницу. О пострадавших ничего не сообщается.
Мнение комментаторов разделились на две части.
— Как можно медикам дорогу не уступить? Неужели непонятно, что от них зависит жизнь человека? — возмущается автоледи.
— Да водители этих «газелек» сами летают как бешенные. Спецсигналы это хорошо, но и за дорогой тоже следить надо, — отвечает ей молодой водитель из Уфы.