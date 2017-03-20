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16:28 (мск), источник: РИА Крым

В ДТП на крымских дорогах погиб пешеход, пострадали восемь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости (Крым). За сутки в авариях на территории Республики Крым один человек погиб и еще восемь получили различные травмы, среди них — несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

Источник: РИА "Новости"

Смертельная авария с участием 61-летнего пешехода произошла прошлой ночью в Ленинском районе полуострова.

«Водитель автомобиля ВАЗ 217030, двигаясь по автодороге со стороны поселка Ленино в направлении села Мысовое, допустил наезд на пешехода, который двигалась в попутном направлении, по проезжей части дороги. При ДТП пешеход смертельно травмирован», — сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП с участием 17-летнего подростка произошло в районе Джанкоя накануне днем. По информации ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ 217130, двигаясь по автодороге Победное — Славянское, выехал за пределы дороги и опрокинулся. У несовершеннолетнего пассажира врачи диагностировали закрытый перлом правой ключицы, у 65-летнего пассажира — сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, подвывих позвонка шейного отдела позвоночника.

Кроме того, в Керчи утром в столкновении двух иномарок пострадали два человека — с различными травмами их госпитализировали. А уже вечером в этом же городе-герое произошла авария с участием двух ВАЗов, в которой пострадал один из водителей.

Также в Госавтоинспекции проинформировали, что накануне дважды под колеса авто попадали пешеходы — в Советском районе и в Симферополе. Кроме того, в крымской столице накануне вечером произошло еще одно ДТП — с участием автомобиля Volkswagen.

«26-летний водитель автомобиля, двигаясь по улице Гагарина со стороны Железнодорожной в направлении Садовой, выехал за пределы проезжей части через бордюрный камень кольцевой развязки улиц Гагарина и Киевской, затем допустил наезд на световую опору. При ДТП пострадал водитель — у него травма головы, ушиб головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника», — добавили в ГИБДД.

Всего на территории за сутки произошло семь дорожно-транспортных происшествий.

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