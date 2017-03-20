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16:47 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде заключенный выпал из окна колонии

В областном центре заключенный одной из колоний получил травмы при попытке покинуть помещение жилого блока через окно. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

В субботу вечером заключенный пытался через окно самовольно покинуть помещение жилого отряда ФКУ ИК-9 на Советском проспекте.

Мужчина сорвался и получил травмы. Его экстренно госпитализировали в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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