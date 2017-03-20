В Калининграде заключенный выпал из окна колонии

В субботу вечером заключенный пытался через окно самовольно покинуть помещение жилого отряда ФКУ ИК-9 на Советском проспекте.

Мужчина сорвался и получил травмы. Его экстренно госпитализировали в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время по данному факту проводится проверка.