В Калининграде заключенный выпал из окна колонии
В областном центре заключенный одной из колоний получил травмы при попытке покинуть помещение жилого блока через окно. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
В областном центре заключенный одной из колоний получил травмы при попытке покинуть помещение жилого блока через окно. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
В субботу вечером заключенный пытался через окно самовольно покинуть помещение жилого отряда ФКУ ИК-9 на Советском проспекте.
Мужчина сорвался и получил травмы. Его экстренно госпитализировали в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время по данному факту проводится проверка.