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16:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

Стала известна дата первого заседания по делу Олега Михеева в Волгограде

Суд назначил дату первого заседания по делу экс-депутата Госдумы Олега Михеева.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Советского районного суда, предварительное слушание по уголовному делу бывшего народного избранника пройдет в закрытом судебном заседании в четверг, 23 марта, в 10:30. На нем будет принято решение о том, возвращать дело прокурору или начинать его рассматривать.

Напомним, что в конце февраля 2017 года в Советский районный суд Волгограда поступили 77 томов уголовного дела бывшего депутата Госдумы РФ. По версии следствия, в 2007 году он изготовил фиктивные документы, которые свидетельствовали о том, что ОАО «Волгопромбанк» якобы должен ему 2,1 миллиарда рублей. В этом же месяце Генпрокуратура РФ заявила о том, что объявила Олега Михеева в федеральный розыск. Отметим, что уголовное дело было открыто еще в марте 2013 года после того, как Госдума дала согласие на снятие с экс-депутата неприкосновенности.

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