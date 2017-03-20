Стала известна дата первого заседания по делу Олега Михеева в Волгограде
Суд назначил дату первого заседания по делу
Суд назначил дату первого заседания по делу
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что в конце февраля 2017 года в Советский районный суд Волгограда поступили 77 томов уголовного дела бывшего депутата Госдумы РФ. По версии следствия, в 2007 году он изготовил фиктивные документы, которые свидетельствовали о том, что ОАО «Волгопромбанк» якобы должен ему 2,1 миллиарда рублей. В этом же месяце Генпрокуратура РФ заявила о том, что объявила Олега Михеева в федеральный розыск. Отметим, что уголовное дело было открыто еще в марте 2013 года после того, как Госдума дала согласие на снятие с