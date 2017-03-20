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17:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Спасатели нашли пропавшего рыбака под Нижнекамском

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе Татарстана водолазы Зонального поисково-спасательного отряда № 6 нашли тело пропавшего накануне рыбака, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В поисках пропавшего мужчины спасателям помогали друзья рыбака.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 19 марта в Нижнекамском районе Татарстана на реке Зай двое мужчин рыбачили вместе на реке Зай, вблизи садового общества «Чайка». Один из рыбаков, будучи в гидрокостюме без акваланга, нырнул, продолжив рыбалку под водой. Через 15 минут на поверхность всплыло ружье для подводной охоты, сам рыбак не вынырнул.

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