Спасатели нашли пропавшего рыбака под Нижнекамском

В поисках пропавшего мужчины спасателям помогали друзья рыбака.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 19 марта в Нижнекамском районе Татарстана на реке Зай двое мужчин рыбачили вместе на реке Зай, вблизи садового общества «Чайка». Один из рыбаков, будучи в гидрокостюме без акваланга, нырнул, продолжив рыбалку под водой. Через 15 минут на поверхность всплыло ружье для подводной охоты, сам рыбак не вынырнул.