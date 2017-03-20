В Краснодаре столкнулись пять автомобилей

Авария случилась в 14:34 на улице Трамвайной. По предварительным данным, напротив дома 3/1 Lada врезалась в ВАЗ-2110, который ехал в попутном направлении.

После этого Lada протаранила Hyundai и перевернулась. Иномарка продолжила движение и врезалась в Renault, а та — в Volkswagen, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службы ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате аварии никто не пострадал.