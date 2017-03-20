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22:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец расстрелял офис в обиде на жену

Бывшую.

Пьяный житель Екатеринбурга решил пострелять на разборках с бывшей супругой. Яблоком раздора стал совместный бизнес, который они вели после развода.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделение по связям со СМИ городского УМВД России, 17 марта полицейская бригада выехала в здание на Полевую, 76. Оказалось, что 46-летний директор фирмы ворвался в офис и разнес из ружья монитор. Рикошетом задело переднюю дверь автомобиля «Шевроле Ланос».

Обезвредив буяна, ему вкатили штраф за мелкое хулиганство. К этому добавится лишение права на ношение и хранение огнестрельного оружия.

Совладелица фирмы попросила не заводить уголовное дело — она не держит зла на бывшего мужа.

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