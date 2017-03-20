В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту. По данным СМИ, все они погибли.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту. По данным СМИ, все они погибли.
Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.
По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау — административного центра провинции Западный