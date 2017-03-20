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17:17 (мск), источник: РИА Новости

В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту. По данным СМИ, все они погибли.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.

По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау — административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.

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