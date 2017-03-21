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11:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области получил 12 лет тюрьмы за избиение знакомого до смерти

Мужчина нападал на собутыльников трижды.

Борисоглебский горсуд приговорил 34-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима за избиение трех знакомых, один из которых скончался от побоев. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в суде в понедельник, 20 марта.

Конфликт между ранее судимым за тяжкие преступления мужчиной и его 33-летним приятелем произошел в августе 2015 года. Пьяные мужчины стали выяснять отношения. Борисоглебец повалил оппонента на землю и стал бить его ногами и руками по голове, туловищу и рукам. Избитый мужчина скончался в больнице от внутричерепной травмы.

Житель Борисоглебска находился под стражей с 10 августа по 9 октября 2015 года. Затем мужчину выпустили до суда, и уже в ноябре 2015 года борисоглебец избил 29-летнего собутыльника в частном доме на улице Максима Горького в Борисоглебске. Медики квалифицировали травмы, как причинившие вред здоровью средней тяжести.

Третье нападение борисоглебец совершил в феврале 2016 года. Во время застолья он поссорился с 30-летним хозяином дома и избил его, причинив вред здоровью средней тяжести. Обыскав дом в поисках ценностей, борисоглебец украл DVD-плеер, игровую приставку, серебряную цепочку, свитер и шорты. Ущерб составил 9 тыс. рублей.

Суд признал борисоглебца виновным по трем статьям: ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

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