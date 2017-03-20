Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Чай спасает от старческого слабоумия
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
19:14 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье упал дельталет, погиб один человек

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дельталет потерпел аварию в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«По предварительной информации, погиб один человек», — сказал источник. По его словам, в настоящее время обстоятельства ЧП устанавливаются.

В Центральном региональном центре МЧС подтвердили информацию о падении дельталета, опровергнув сообщения ряда СМИ о падении вертолета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Источник: руководство компаний "КЭС" и "Ренова" выводило прибыль в офшоры
Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в страну
ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой
Минобороны опровергло строительство новой базы в Сирии
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
В Архангельске городскую набережную застелили паркетом (фото)
Российская академия наук проведет выборы президента осенью
Спорт
«Слоны» едут в Россию с временным тренером Последние новости о ближайшем сопернике сборной Станислава Черчесова
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь