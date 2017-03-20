В Подмосковье упал дельталет, погиб один человек

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дельталет потерпел аварию в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«По предварительной информации, погиб один человек», — сказал источник. По его словам, в настоящее время обстоятельства ЧП устанавливаются.

В Центральном региональном центре МЧС подтвердили информацию о падении дельталета, опровергнув сообщения ряда СМИ о падении вертолета.