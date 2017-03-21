В Уфе на детей напала собака

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, установленной на одном из домов. Вот эти шокирующие кадры.

Если бы один из случайных свидетелей не поспешил на помощь школьникам, последствия могли быть трагическими.

Вероятно, искать владельца собаки теперь придется полицейским. Родители восьмилетнего мальчика уже написали заявление. Они полагают, что на детей набросился домашний пес кого-то из соседей.

Также медицинская помощь понадобилась девятилетней девочке. Ее осматривают врачи. Детям предстоит пройти курс лечения.