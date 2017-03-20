В центре Уфы половина двора обвалилась из-за соседней стройки

Напомним, накануне на улице Коммунистической во время работ в котловане обвалился крупный участок земли, рядом с жилым домом. Корреспондент «Вести-Башкортостан» расскажет, возможно ли повторение оползня.

Момент обрушения грунта жильцы дома по улице Коммунистической успели снять на видеокамеру. Говорят, слишком ожидаемым для них был исход строительных работ неподалёку.

На этих кадрах видно, как в котлован «уходят» сначала деревья, а затем и беседка. Позже в овраг провалилась и часть забора. После ЧП, к слову, строительные работы так и не были приостановлены. Техника продолжает проводить обсыпку территории. И местные жители сейчас совсем не чувствуют себя в безопасности: обвал произошёл всего в нескольких метрах от их жилья.

А фундамент придомового пристроя уже дал трещину. Факт застройки микрорайона уже не раз вызывал недовольство местных жителей. Кроме того, это далеко не первый случай обвала грунта на строительной площадке.

В сентябре прошлого года в котловане даже засыпало рабочего, которого, к счастью, спасателям удалось извлечь из-под земли. Хотя сами застройщики заверяют, что поводов для беспокойства нет. Здесь якобы делают всё для обеспечения безопасности местного населения.

Помимо укрепительных работ на месте ЧП застройщик взял на себя и обязательство по возмещению ущерба владельцам дома. Те, в свою очередь, убирают с потенциально опасного участка всё, что могут. На всякий случай.