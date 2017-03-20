В Башкортостане нашли партию незамерзайки с ядовитым метанолом

Водитель этой машины буквально за 30 секунд свернул торговлю. При нашем появлении решил скрыться под предлогом, что нужно привести документы на товар.

Продавцы стеклоомывающей жидкости появляются на трассе в теплую погоду как грибы после дождя. Однако в морозы опять исчезают — незамерзайка попросту замерзает.

Покупая стеклоомывающую жидкость вдоль дороги, всегда есть риск приобрести контрафактную продукцию. Поэтому следует спрашивать у продавца разрешительную документацию, а чтобы обезопасить себя следует ориентироваться на собственные ощущения. Местных производителей здесь не найти.