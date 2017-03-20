В Башкортостане нашли партию незамерзайки с ядовитым метанолом
Опасной для жизни может быть и самая обычная незамерзайка. В республике нашли партию этой жидкости с ядовитым метанолом. Подробности — в репортаже корреспондента «Вести-Башкортостан».
Опасной для жизни может быть и самая обычная незамерзайка. В республике нашли партию этой жидкости с ядовитым метанолом. Подробности — в репортаже корреспондента «Вести-Башкортостан».
Водитель этой машины буквально за 30 секунд свернул торговлю. При нашем появлении решил скрыться под предлогом, что нужно привести документы на товар.
Продавцы стеклоомывающей жидкости появляются на трассе в теплую погоду как грибы после дождя. Однако в морозы опять исчезают — незамерзайка попросту замерзает.
Покупая стеклоомывающую жидкость вдоль дороги, всегда есть риск приобрести контрафактную продукцию. Поэтому следует спрашивать у продавца разрешительную документацию, а чтобы обезопасить себя следует ориентироваться на собственные ощущения. Местных производителей здесь не найти.
На этикетке можно напечатать любую информацию. При этом большинство водителей даже не вчитывается в состав, а предпочитает тут же испытывать на своём авто.
С начала декабря региональным Роспотребнадзором составлено около 30 протоколов об административных правонарушениях: в продукции превышено содержание ядовитого метанола. Метанол часто используют
В республике уже пять человек пострадали от опасной подделки. По данным управления, более 40 процентов рынка занимает контрафакт. В Интернете немало роликов о том, как сделать «незамерзайку» своими руками. Однако стоит помнить, что заменители на основе спирта и уксуса не замерзают максимум до минус 10 градусов по Цельсию и могут быть опасны.