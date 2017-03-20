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21:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане нашли партию незамерзайки с ядовитым метанолом

Опасной для жизни может быть и самая обычная незамерзайка. В республике нашли партию этой жидкости с ядовитым метанолом. Подробности — в репортаже корреспондента «Вести-Башкортостан».

Водитель этой машины буквально за 30 секунд свернул торговлю. При нашем появлении решил скрыться под предлогом, что нужно привести документы на товар.

Продавцы стеклоомывающей жидкости появляются на трассе в теплую погоду как грибы после дождя. Однако в морозы опять исчезают — незамерзайка попросту замерзает.

Покупая стеклоомывающую жидкость вдоль дороги, всегда есть риск приобрести контрафактную продукцию. Поэтому следует спрашивать у продавца разрешительную документацию, а чтобы обезопасить себя следует ориентироваться на собственные ощущения. Местных производителей здесь не найти.

На этикетке можно напечатать любую информацию. При этом большинство водителей даже не вчитывается в состав, а предпочитает тут же испытывать на своём авто.

С начала декабря региональным Роспотребнадзором составлено около 30 протоколов об административных правонарушениях: в продукции превышено содержание ядовитого метанола. Метанол часто используют из-за низкой стоимости. Но его пары ядовиты.

В республике уже пять человек пострадали от опасной подделки. По данным управления, более 40 процентов рынка занимает контрафакт. В Интернете немало роликов о том, как сделать «незамерзайку» своими руками. Однако стоит помнить, что заменители на основе спирта и уксуса не замерзают максимум до минус 10 градусов по Цельсию и могут быть опасны.

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