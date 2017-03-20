В Москве электричка насмерть сбила мужчину

По предварительным данным, в понедельник днем в районе станции «Электрозаводская» Рязанского направления Московской железной дороги электричкой был травмирован неизвестный мужчина, который пытался попасть на платформу в обход турникетов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«По данному факту… организована доследственная проверка, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.