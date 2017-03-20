В Москве электричка насмерть сбила мужчину
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Доследственная проверка организована после гибели мужчины, которого сбила электричка в районе станции «Электрозаводская» Московской железной дороги (МЖД), сообщает
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Доследственная проверка организована после гибели мужчины, которого сбила электричка в районе станции «Электрозаводская» Московской железной дороги (МЖД), сообщает
По предварительным данным, в понедельник днем в районе станции «Электрозаводская» Рязанского направления Московской железной дороги электричкой был травмирован неизвестный мужчина, который пытался попасть на платформу в обход турникетов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
«По данному факту… организована доследственная проверка, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.