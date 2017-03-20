Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Реакция Киева на информацию о визите украинских политиков в Крым
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
21:46 (мск), источник: Om1.ru

На Любинском проспекте на пешеходов сошла лавина снега

Несколько человек были сбиты с ног и упали на тротуар.

Происшествие случилось сегодня днем на Любинском проспекте. Камера видеорегистратора проезжавшего автомобиля зафиксировала, как в районе здания на ул. Ленина, 18 на тротуар сошла мощная лавина снега. Снежные массы с крыши обрушились на группу пешеходов.

На кадрах видно, как люди разбегаются в разные стороны, но их накрывает снегом и сбивает с ног. Судя по всему, обошлось без серьезных последствий — пешеходы поднялись с земли и начали осматривать место происшествия. Впрочем, официальных данных о возможных пострадавших пока нет.

Видео появилось вечером в паблике REGIK55.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+12°
полупрозрачная облачность
764 мм рт. ст.
повышенное
38 %
низкая
3 м/с
легкий ветер
Омский силач Михаил Шивляков занял второе место на турнире Шварценеггера в Австралии
Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
МВФ перенес выделение транша Украине по результатам встречи G20
ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой
Минобороны опровергло строительство новой базы в Сирии
В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы
В Архангельске городскую набережную застелили паркетом (фото)
Российская академия наук проведет выборы президента осенью
Спорт
«Слоны» едут в Россию с временным тренером Последние новости о ближайшем сопернике сборной Станислава Черчесова
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь