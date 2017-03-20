На Любинском проспекте на пешеходов сошла лавина снега

Происшествие случилось сегодня днем на Любинском проспекте. Камера видеорегистратора проезжавшего автомобиля зафиксировала, как в районе здания на ул. Ленина, 18 на тротуар сошла мощная лавина снега. Снежные массы с крыши обрушились на группу пешеходов.

На кадрах видно, как люди разбегаются в разные стороны, но их накрывает снегом и сбивает с ног. Судя по всему, обошлось без серьезных последствий — пешеходы поднялись с земли и начали осматривать место происшествия. Впрочем, официальных данных о возможных пострадавших пока нет.

Видео появилось вечером в паблике REGIK55.