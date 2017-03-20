Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
20:56 (мск), источник: Sputnik.by

Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента

Белорусские пограничники предотвратили попытку прорыва через границу с Украиной.

Источник: Sputnik.by

ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска «Александровка».

Неизвестные на «Джипе»

Как сообщил Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК), попытка прорыва через государственную границу была осуществлена со стороны Украины. Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и с повреждениями попытался скрыться на территории республики.

Для задержания нарушителей пограничники применили табельное оружие. Авто удалось остановить недалеко от населенного пункта Габрилеевка (Наровлянский район, Гомельская область).

Изначально сообщалось о задержании двоих человек. Позже на брифинге в Минске начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук заявил о розыске третьего мужчины, который находится в бегах. Личности нарушителей выясняются.

Откуда и куда?

Комментируя инцидент, в Государственной пограничной службе Украины отметили, что автомобиль нарушителей не пересекал государственную границу Украины. В ведомстве обратили внимание, что Jeep не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд. Там отметили, что в районе, где произошел инцидент, есть места, через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.

В ГПК Беларуси в ответ на заявление украинских коллег сообщили, что выясняют маршрут, по которому следовало транспортное средство.

Лукашенко поручил провести расследование

В понедельник во время доклада о совместных учениях Беларуси и России президент республики Александр Лукашенко обратил внимание на инцидент на границе с южным соседом. Он поручил провести расследование по данному инциденту и доложить ему об итогах.

Глава государства констатировал, что периодически на границе с Украиной фиксируются и пресекаются нарушения — попытки в ввоза в Беларусь оружия и других опасных предметов.

По словам Лукашенко, сотрудники соответствующих ведомств «должны держать ухо востро», чтобы не было поводов для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Что нашли в машине

На опубликованном видео видно, что в салоне иномарки найден пистолет, два снаряженных магазина и предмет, похожий на тротил с электродетонаторами. В Госпогранкомитете подтвердили обнаружение оружия в машине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент: зарплата в 500 долларов для Минска – это смешно
Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в страну
ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой
Минобороны опровергло строительство новой базы в Сирии
В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы
В Архангельске городскую набережную застелили паркетом (фото)
Российская академия наук проведет выборы президента осенью
Спорт
«Слоны» едут в Россию с временным тренером Последние новости о ближайшем сопернике сборной Станислава Черчесова
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь