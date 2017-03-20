Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента
Белорусские пограничники предотвратили попытку прорыва через границу с Украиной.
Белорусские пограничники предотвратили попытку прорыва через границу с Украиной.
ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска «Александровка».
Неизвестные на «Джипе»
Как сообщил Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК), попытка прорыва через государственную границу была осуществлена со стороны Украины. Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и с повреждениями попытался скрыться на территории республики.
Для задержания нарушителей пограничники применили табельное оружие. Авто удалось остановить недалеко от населенного пункта Габрилеевка (Наровлянский район, Гомельская область).
Изначально сообщалось о задержании двоих человек. Позже на брифинге в Минске начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук заявил о розыске третьего мужчины, который находится в бегах. Личности нарушителей выясняются.
Откуда и куда?
Комментируя инцидент, в Государственной пограничной службе Украины отметили, что автомобиль нарушителей не пересекал государственную границу Украины. В ведомстве обратили внимание, что Jeep не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд. Там отметили, что в районе, где произошел инцидент, есть места, через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.
В ГПК Беларуси в ответ на заявление украинских коллег сообщили, что выясняют маршрут, по которому следовало транспортное средство.
Лукашенко поручил провести расследование
В понедельник во время доклада о совместных учениях Беларуси и России президент республики Александр Лукашенко обратил внимание на инцидент на границе с южным соседом. Он поручил провести расследование по данному инциденту и доложить ему об итогах.
Глава государства констатировал, что периодически на границе с Украиной фиксируются и пресекаются нарушения — попытки в ввоза в Беларусь оружия и других опасных предметов.
По словам Лукашенко, сотрудники соответствующих ведомств «должны держать ухо востро», чтобы не было поводов для дестабилизации ситуации в Беларуси.
Что нашли в машине
На опубликованном видео видно, что в салоне иномарки найден пистолет, два снаряженных магазина и предмет, похожий на тротил с электродетонаторами. В Госпогранкомитете подтвердили обнаружение оружия в машине.