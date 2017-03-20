Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента

ЧП произошло в ночь на понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска «Александровка».

Неизвестные на «Джипе»

Как сообщил Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК), попытка прорыва через государственную границу была осуществлена со стороны Украины. Автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки и с повреждениями попытался скрыться на территории республики.

Для задержания нарушителей пограничники применили табельное оружие. Авто удалось остановить недалеко от населенного пункта Габрилеевка (Наровлянский район, Гомельская область).

Изначально сообщалось о задержании двоих человек. Позже на брифинге в Минске начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук заявил о розыске третьего мужчины, который находится в бегах. Личности нарушителей выясняются.

Откуда и куда?

Комментируя инцидент, в Государственной пограничной службе Украины отметили, что автомобиль нарушителей не пересекал государственную границу Украины. В ведомстве обратили внимание, что Jeep не пересекал границу ни на въезд, ни на выезд. Там отметили, что в районе, где произошел инцидент, есть места, через которые можно переехать с украинской на белорусскую территорию, минуя пограничные пункты пропуска.

В ГПК Беларуси в ответ на заявление украинских коллег сообщили, что выясняют маршрут, по которому следовало транспортное средство.