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20:44 (мск), источник: РИА Новости

Все пассажиры и экипаж разбившегося в Южном Судане самолета выжили

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося в Южном Судане, спаслись, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя аэропорта в городе Вау, где произошел инцидент.

Ряд СМИ ранее сообщал, что на борту самолета находились 44 человека и все, они, предположительно, погибли. По данным агентства Франс Пресс, в результате крушения пострадали 14 человек, которые были госпитализированы.

Менеджер аэропорта Стивен Юнгуле (Stephen Youngule) рассказал, что самолет коснулся взлетной полосы, а затем подпрыгнул, прежде чем разбиться и загореться. При этом дверь лайнера оказалась открытой, что позволило спасателям быстро эвакуировать всех пассажиров.

Самолет авиакомпании South Supreme Airlines прибыл в Вау из южносуданской столицы Джубы. На его борту находились два иностранца — китаец и гражданин Эритреи.

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