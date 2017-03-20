Все пассажиры и экипаж разбившегося в Южном Судане самолета выжили

Ряд СМИ ранее сообщал, что на борту самолета находились 44 человека и все, они, предположительно, погибли. По данным агентства Франс Пресс, в результате крушения пострадали 14 человек, которые были госпитализированы.

Менеджер аэропорта Стивен Юнгуле (Stephen Youngule) рассказал, что самолет коснулся взлетной полосы, а затем подпрыгнул, прежде чем разбиться и загореться. При этом дверь лайнера оказалась открытой, что позволило спасателям быстро эвакуировать всех пассажиров.