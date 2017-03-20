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21:25 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура потребовала для Полукарова 4,5 года за падение крана на Жукова

Родственникам погибших затребованные сроки показались слишком мягкими.

Источник: Om1.ru

В Куйбышевском районном суде проходят последние заседания по громкому делу о падении башенного крана 26 октября 2015 года на улице Жукова, в результате чего погибли четыре человека. Сегодня, 20 марта, с обвинительной речью выступил представитель прокуратуры, запросивший для четверых подсудимых сроки от 3 до 4,5 лет лишения свободы.

Напомним, на скамье подсудимых оказались учредитель ООО «Группа компаний «Жилстрой Джаст Фит Лайф» Виктор Полукаров, гендиректор компании Константин Семенов, начальник строительного участка Сергей Масленкин и крановщик Федор Елькин. По версии следствия, они виноваты в нарушении правил безопасности при строительных работах, итогом чего стала трагедия с падением крана на проезжую часть.

Главная новость по теме Родные погибших при падении крана в Омске потребовали 22 млн рублей компенсации.

Гособвинение потребовало для Полукарова и Семенова по 4,5 года, для Масленкина — 4 года, для крановщика Елькина — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает «Новый Омск». Также фигурантов хотят на три года лишить возможности работать в строительных и подрядных организациях.

Родственники погибших требуют более сурового наказания. На следующем заседании, 23 марта, слово дадут защите и самим подсудимым.

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