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21:53 (мск), источник: Noi.md

Названы бенефициары отмывания денег через Молдову

Несколько бизнесменов названы бенефициарами схемы вывода из России около 22 млрд долларов, впоследствии отмытых через Молдову.

Источник: AP 2017

Бенефициарами названы бизнесмен и подрядчик «РЖД» Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Их имена фигурируют в расследовании, обнародованном в понедельник, 20 марта, российским изданием «Новая газета», сообщает NOI.md.

Перечисленные лица, по итогам расследования, были фигурантами коррупционной схемы по выводу крупных денежных средств на счета офшорных компаний, известной также под названием «Laundromat». Схема заключалась в том, что одна из офшорных компаний предъявляла другой компании вексель на большую сумму. Когда приходило время платить по векселям, выяснялось, что на счетах этих компаний не было достаточных сумм. Поручителями по данным счетам выступали подставные компании из России и граждане Молдовы. Когда приходило время расплачиваться по векселям, плательщики соглашались с обязательствами, но сообщали, что таких средств у них нет.

Суд Молдовы включался в процедуру в связи с тем, что граждане Молдовы числились поручителями по векселям, и обязывали компании-поручителей в судебном порядке уплатить стоимость векселей, если у них были открыты счета на территории Молдовы. Это приводило к тому, что деньги со счетов российских компаний, которые были открыты в молдавских банках, по решению суда беспрепятственно выводились за пределами России. Журналисты «Новой газеты» сообщили о том, что под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями, в период с 2011-ого по 2014-ый годы из России по схеме «Laundromat» были выведены 22 млрд долларов США или более 700 млрд российских рублей.

Напомним, что в сентябре 2016 года в Молдове была задержана группа из 16 судей и трёх судебных исполнителей, причастных к схеме по отмыванию денег и вынесению судебных постановлений, способствовавших незаконным перечислениям средств в особо крупных размерах.

Как позднее сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, подозреваемые оформляли внушительные кредиты на представителей социально уязвимых слоёв населения, проживающих в различных местах Молдовы, в том числе в Приднестровье.

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